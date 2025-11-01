رئيس جامعة صلاح الدين يهنئ قناة كوردستان24 بذكرى انطلاقتها العاشرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- هنّأ رئيس جامعة صلاح الدين، الدكتور كاميران يونس محمد أمين، إدارة قناة كوردستان24 وكوادرها بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها.

وقال في رسالته: بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس قناة كوردستان24، أقدّم أحرّ التهاني للمدير العام وجميع العاملين فيها.

وأشار إلى أن “كوردستان24، كمؤسسة إعلامية رصينة، أدّت دورًا أكاديميًا ومهنيًا مهمًا، وأصبحت منبرًا مؤثرًا في مختلف مجالات المجتمع”، متمنيًا لها “مزيدًا من النجاح والاستمرارية.”

واحتفت مؤسسة كوردستان24، أمس الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلامياً حيادياً لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى نقل الأخبار إلى أوسع شريحة من الجمهور بموضوعية ومهنية عالية.