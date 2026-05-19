شاخوان عبدالله: المرشحون الذين لم ينالوا الثقة قدموا طعوناً لدى المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن المرشحين الذين لم يحصلوا على الثقة في التشكيلة الحكومية الجديدة قدموا طعوناً لدى المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن سياسياً عراقياً بارزاً رَهن استكمال التشكيلة الوزارية بتغيير هيئة رئاسة البرلمان.

وصرح شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 19 أيار 2026، بأن "ريباز حملان والمرشحين الآخرين للمناصب الحكومية الذين لم ينالوا الثقة، قدموا شكاوى رسمية لدى المحكمة الاتحادية بشأن آلية إدارة جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة".

وأوضح عبد الله أن إصرار سياسي عراقي بارز على تغيير هيئة رئاسة البرلمان، وقد أعلن صراحة أنه لن يسمح باستكمال التشكيلة الحكومية ما لم يتم تغيير رئاسة البرلمان الحالية.

وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة، يوم الخميس الماضي 14 أيار 2026، لـ 14 وزيراً في تشكيلة رئيس الوزراء الجديد، علي الزيدي؛ إلا أن عدة وزارات بقيت شاغرة ولم تنل الثقة، ومن بينها وزارات انطيت لمرشحين للحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة دولة القانون وكتلة عزم.

وقد أثار هذا الملف موجة استياء واسعة، حيث اتهمت بعض الكتل النيابية رئاسة البرلمان بفقدان الحيادية والتمييز في عرض أسماء المرشحين للتصويت. وفي الوقت الراهن، وصلت الصراعات السياسية في بغداد إلى مستوى دفع ببعض القوى للمطالبة بإبعاد هيئة رئاسة البرلمان، مما وضع العملية السياسية في البلاد أمام أزمة جديدة.



