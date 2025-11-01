منسق التوصيات الدولية يهنّئ كوردستان24 بذكرى انطلاقتها العاشرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، مؤسسة كوردستان24 بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقتها.

وقال زيباري في رسالة التهنئة: أُوجّه أحرّ التهاني إلى إدارة القناة وكوادرها، بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء عملها.

وأضاف: لقد كانت كوردستان 24 إضافة جديدة في ميدان الإعلام في إقليم كوردستان، وتمكّنت خلال فترة عملها من تعريف القرّاء والمشاهدين الكورد بمئات الأعمال والموضوعات الصحفية الحديثة.

وختم رسالته بالقول: أُجدّد تمنياتي بالنجاح لقناة كوردستان 24، ونتطلّع إلى مزيدٍ من العطاء في عامها الجديد خدمةً للكورد وكوردستان.

واحتفت مؤسسة كوردستان24، أمس الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلامياً حيادياً لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى نقل الأخبار إلى أوسع شريحة من الجمهور بموضوعية ومهنية عالية.