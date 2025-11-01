اعتقال فلاحَين كورديَّين ومصادرة جراراتهما في كركوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردشتان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في كركوك أن القوات العراقية اعتقلت فلاحَين كورديَّين أثناء عملهما في أراضيهما الزراعية بقرية شناغه التابعة لناحية سركران شمال غربي المحافظة، في حادثة جديدة تعكس استمرار التوترات في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن المعتقلَين هما صمد كريم ونشأت رحمن، وقد جرى توقيفهما من قبل وحدة من الجيش العراقي أثناء حراثتهما للأراضي، قبل أن يُسلَّما إلى شرطة سركران.

وأضاف أحد فلاحي القرية في حديثه لكوردستان24 أن "الجيش لم يكتفِ بالاعتقال، بل صادر أيضاً الجرارين الزراعيين اللذين كانا يستخدمهما الفلاحان في عملهما".

وبحسب المصدر نفسه، فقد أُفرِج عن الفلاحَين لاحقاً بكفالة، بعد تدخّل مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المنطقة، غير أن الجرارات المصادَرة لم تُعاد إليهما حتى الآن.

تأتي هذه الحادثة في وقتٍ تتكرر فيه شكاوى الفلاحين الكورد من مضايقات واعتقالات تنفذها القوات العراقية في القرى الواقعة ضمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، منذ انسحاب قوات البيشمركة في الـ 16 أكتوبر 2017 عقب أحداث كركوك.

ويقول سكان محليون إنهم يواجهون محاولات متواصلة من قبل الوافدين العرب للاستحواذ على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها للكورد منذ عقود.

وكان البرلمان العراقي قد ألغى في وقت سابق القوانين الزراعية الصادرة في عهد حزب البعث، والتي كانت تمنح ملكية الأراضي لفئات محددة على حساب المزارعين الأصليين، إلا أن هذه القرارات ما زالت غير مطبقة عملياً في مناطق كركوك وسهل نينوى وخانقين، ما يفاقم التوترات بين المكونات المحلية.