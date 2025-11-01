الرئيس بارزاني: نريد أن يقرر الشعب مصيره بكل حرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني في مدينة دهوك مع عدد من رجال الدين في المحافظة، وخلال الاجتماع، ألقى الرئيس بارزاني كلمة تطرّق فيها إلى عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الراهنة ومستقبل إقليم كوردستان والعراق.

وفي ما يخصّ الانتخابات، قال الرئيس بارزاني إنّ الانتخابات عملية في غاية الأهمية، إذ يقرر فيها الشعب مصيره، مؤكداً أن ما يريده هو أن يكون الشعب حرّاً في اختياره وقراره.

وأضاف: "من وجهة نظر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الانتخابات ليست وسيلة للحصول على المناصب بقدر ما هي مناسبة لإظهار قوة الحزب وصوته في كل مكان، ومن خلال تلك القوة سندافع عن حقوق شعب كوردستان والعراق."

وفي جزء آخر من كلمته، تطرّق الرئيس بارزاني إلى ما تعرّض له شعب كوردستان من ظلم واضطهاد عبر التاريخ، دون تمييز ديني أو قومي.

وقال: إن ذلك بدأ منذ تأسيس الدولة العراقية التي كان من شروط قيامها وجود الشراكة والتوازن والتفاهم، لكن تلك الشروط لم تُنفَّذ، ولهذا السبب ما زال العراق يعيش الأزمات والاضطرابات حتى اليوم.

كما أشار إلى مراحل القمع والإبادة الجماعية التي تعرّض لها شعب كوردستان، من المسلمين والمسيحيين والإيزيديين، سواء على يد الأنظمة العراقية السابقة أو في السنوات الأخيرة على يد تنظيم داعش.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس بارزاني أنّ ثقافة التعايش والتسامح في كوردستان مصدر فخر، وهي محطّ تقدير في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذه القيم تمثل ثروة كبيرة يجب الحفاظ عليها وتعزيزها.

كما أشار في محور آخر إلى أنّه بعد عام 2003، بذلت كوردستان جهوداً لبناء عراق جديد، وتمت كتابة الدستور الدائم الذي تضمّن حلولاً لمعظم المشكلات.

مضيفاً: "كنا نعتقد أنه لو تم تنفيذ الدستور لكان العراق قد تجاوز معظم أزماته، لكن للأسف لم يُنفَّذ.

وقال: نأمل بعد هذه الانتخابات أن نتوصل مع بعض الأطراف المخلصة إلى اتفاق يخلص العراق من أزماته، وقد طلبنا من مرشحينا أن يكونوا ممثلين لكل العراقيين دون تمييز.

وفي فقرة أخرى، تحدث الرئيس بارزاني عن الإعمار والخدمات والتطورات في إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة الاعتماد على الذات وتوسيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة.

واختتم الرئيس بارزاني كلمته بدعوة رجال الدين إلى تحذير الناس بجدية من مخاطر المواد المخدّرة، التي ليست مقبولة من الناحية الدينية وتشكل خطراً قاتلاً على المجتمع.