كاروان صباح هورامي: حكومة كوردستان تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية القرى من العطش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار المدير العام للموارد المائية، في وزارة الزراعة بحكومة إقليم كوردستان، كاروان صباح هورامي، لموقع كوردستان24: لأول مرة في كوردستان، سيتم إنشاء أربع برك مائية في القرى، لحمايتها من العطش.

وأكد هورامي، أنه ولأول مرة في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، سيتم إنشاء أربع برك مائية في حرير وأكري وآميدي وسرسنك، وقال: هذه البرك ستُنشأ بالتعاون بين حكومة الإقليم وسكان المناطق، وأضاف: سابقاً كانت تُنشأ بركة بتكلفة مليار ونصف، أما الآن في مشروع البرك، فسيتم إنشاء بركة بأقل من 250 مليون دينار من ميزانية الحكومة.

مدير عام الموارد المائية في وزارة الزراعة أوضح: أنه، تم تنفيذ ثمانية مشاريع لتخزين مياه الأمطار الجوفية في كوردستان من قبل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

كما أشار إلى أنه يتم جمع مياه الأمطار والسيول وتوجيهها إلى الخزانات العميقة وشبه العميقة بهدف تخزين المياه، وأضاف: من خلال نظام رقمي، نقوم بمراقبة مستوى المياه الجوفية في هذا المشروع.