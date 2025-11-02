الإصلاحات التي أجرتها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بالأرقام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، منذ بداية عملها عن حزمة إصلاحات في جميع القطاعات وبدأت بإصلاحات إدارية ومالية.

وتتلخص نتائج تنفيذ قانون الإصلاح للتشكيلة التاسعة في:

رقمنة رواتب الموظفين (مشروع حسابي)

مشروع "حسابي" هو مبادرة من حكومة إقليم كوردستان لتحويل وتنسيق طريقة استلام الرواتب للموظفين في القطاع العام إلى النظام الرقمي، حيث تم حتى الآن فتح 900 ألف حساب بنكي ضمن مشروع "حسابي" للموظفين، ويستلم حوالي 550 ألف موظف رواتبهم عبر هذا المشروع.

كذلك، برأس مال قدره 250 مليار دينار، تم تأسيس البنك الوطني في إقليم كوردستان، حيث يمكن للموظفين استلام رواتبهم من خلاله.

إصلاح الإجراءات الإدارية

في إطار إصلاحات حكومة إقليم كوردستان التاسعة، تم تدقيق 1,478 ملفاً من ملفات الدرجات العليا والخاصة.

كذلك تم تثبيت 88,900 ضابط وبيشمركة ضمن إطار 34 لواء تابعة لـ 7 فرق وقيادتين لقوات الدعم، وتم تحويلهم إلى وزارة البيشمركة.

وفي نفس الإطار، تم تدقيق 357,815 ملفاً من ملفات موظفي الدوائر المدنية، ومن هذا العدد تم تنظيم 402 ملفاً.

وفيما يتعلق بقطع الرواتب غير القانونية، حتى الآن قامت حكومة الإقليم بقطع 4,189 راتباً غير قانوني، وتم تحويل 17,805 ملفاً للموظفين الجالسين في المنازل من وزارة شؤون البيشمركة إلى وزارة مالية حكومة إقليم كوردستان.

سداد الديون

منذ بداية توليها وحتى الآن، قامت التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم بسداد أكثر من أربعة تريليونات دينار من ديون البنوك الضامنة، وتريليون وتسعمائة مليار دينار، كما سددت من إجمالي ديون البنوك التجارية أكثر من أربعمائة مليار دينار، منها مائة وثمانية وثلاثون ملياراً وستمائة مليون دينار.