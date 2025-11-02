واشنطن تحذّر بغداد: "هذا تبليغ أخير".. رسالة أميركية حاسمة عبر وزير الحرب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تلقت بغداد تحذيراً شديد اللهجة من واشنطن هذه المرة على لسان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي ثابت العباسي، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات ميدانية متصاعدة واحتمال انطلاق عمليات عسكرية وشيكة.

وكشف الوزير العراقي، في مقابلة تلفزيونية، أن نظيره الأميركي نقله التحذير عبر القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، مشيراً إلى أن هيغسيث نبّه الحكومة العراقية من تدخل الفصائل المسلحة في أي عمليات عسكرية مرتقبة بالمنطقة، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك العمليات أو مواقعها المحتملة.

وأوضح العباسي أن الاتصال، الذي استمر قرابة 12 دقيقة، جرى بحضور كبار القادة العسكريين العراقيين، بينهم رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ومعاون العمليات، ومدير الاستخبارات العسكرية.

وتناول الحديث، بحسب الوزير العراقي، ملفات التعاون العسكري والاستخباري بين البلدين، بما في ذلك التنسيق بشأن الطائرات المسيرة، ومشروع مذكرة تفاهم أمنية جديدة قيد النقاش بين بغداد وواشنطن، إضافة إلى صفقة مروحيات “بيل” الأميركية التي يُفترض تزويد العراق بها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاتصال، وجّه الوزير الأميركي رسالة مباشرة إلى نظيره العراقي قال فيها:

“هذا تبليغ أخير لكم... وأنتم تعرفون جيداً كيف سيكون رد الإدارة الحالية.”

العبارة التي وصفتها مصادر مطلعة بأنها “إنذار واضح وصريح” يعكس استياء واشنطن المتزايد من تصرفات بعض الفصائل المسلحة، ويؤشر إلى أن الإدارة الأميركية قد تتجه نحو مواقف أكثر تشدداً في حال تكرار أي خروقات تمس مصالحها أو قواتها في المنطقة.

المصدر: جريدة الشرق الأوسط – لندن