بحضور مسرور بارزاني.. انطلاق احتفال جماهيري لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (275) في شقلاوة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بحضور مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يُقام في مدينة شقلاوة احتفال جماهيري واسع لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم (275) ضمن الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة.

وقال مسرور بارزاني في كلمةٍ له، "أنقل إليكم تحيات الرئيس بارزاني، ويسرّني أن أكون بينكم اليوم، وأدعو الجميع إلى استقبال حار لمرشحي الحزب".

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن "استمرار نجاح الحزب إنما هو بفضل دعمكم وتعاونكم وخدمتكم ونضالكم، وإن الحزب بفضلكم يواصل مسيرته نحو نجاح أكبر هذه المرة أيضاً".

وأضاف مسرور بارزاني: يجب أن نشارك جميعاً في هذه الانتخابات، لأننا جميعاً نقف عند مفترق طريقين: إما أن نسمح للفوضى أن تستمر ويُساء إلى حقوقنا الدستورية، ويتحوّل بعض الشوفينيين في العراق نحو المركزية والدكتاتورية، أو أن نشارك بفعالية عبر وجود أعضاء الحزب في البرلمان العراقي للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعبنا وضمان عدم انتهاكها.

وتابع: أخواتي وإخوتي، إن ردّكم هو ردّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاته، وهو الرد الذي ناضل الحزب دائمًا من أجله، نحن نسير نحو النور، نحو التقدّم، ونخطو بثقة نحو النجاح.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.