واشنطن تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم خطة ترامب للسلام في غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قدّمت الولايات المتحدة الأربعاء لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز جمع الأربعاء الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)، مشيرا إلى ذلك يظهر "الدعم الإقليمي" للنص.

وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه دونالد ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب للسلام المؤلفة من 20 نقطة".

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن دول عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق الأميركي "بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترامب، ستحقق الولايات المتحدة مجددا نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلا من نقاشات بلا نهاية". وأضاف "لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.

وجرى التطرق إلى هذه القوة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحماس، بعد عامين من الحرب المدمرة التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

AFP