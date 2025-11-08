مفوضية الانتخابات تحدّد شروط تقديم الشكوى الخاصة بعملية الاقتراع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن عدة شروط لجواز تقدّم الناخب والمرشح ووطيل الحزب أو التحالف السياسي بشكوى ضد عملية الاقتراع وعملية العدِّ والفرز اليدوي.

ولخّصت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، شروط الشكوى بـ :

شروط الشكوى:

أولاً: تقدم الشكوى خلال يومين تبدا من ساعة بدأ الاقتراع وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي لليوم التالي للاقتراع وبموجب الاستمارة المعدة لهذا الغرض حصراً في مراكز الاقتراع للتصويت العام والخاص ومكتب المحافظة الانتخابي ومكتب هيئة الاقليم والمكتب الوطني ومركز التدقيق المركزي .

ثانياً: يجب ان تكون الشكوى تحريرية وموقعة من المشتكي وان تتضمن البيانات الآتية:

1. اسم المشتكي وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به .

2. ان يكون المشتكي من شهد الواقعة بتأييد من مدير المحطة او منسق المركز في يوم الاقتراع على اصل الشكوى وللمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تاييد مدير المحطة او المنسق.

التصنيف والتحقيق:

أولاً: يتولى مجلس المفوضين تشكيل لجان تصنيف تختص كل منها بمجموعة من المحافظات وتكون برئاسة احد اعضاء مجلس المفوضين وعضوية موظف حقوقي من قسم الشكاوى والطعون وموظف مختص بألامور الفنية لغرض انجاز عملية تصنيف الشكاوى بصورة دقيقة وسريعة حسب خطورتها وكالاتي :



أ. الشكاوى االصفراء

هي التي تفتقر الى شروطها الشكلية او الموضوعية مما يقتضي ردها ابتداء .



ب. الشكاوى الخضراء

هي الشكاوى التي تتضمن الادعاء بوجود مخالفات مرتكبة من قبل موظفي المفوضية او الادعاء بوجود دعاية انتخابية في يوم الاقتراع او مخالفة التعليمات من احد العناصر الامنية المكلفين بحماية المركز ، دون تأثير على نتائج الانتخابات ، مما تستوجب اجراء التحقيق فيها.

ج . الشكاوى الحمراء

هي الشكاوى التي يتضمن موضوعها مخالفات خطيرة قد توثر على نتائج الانتخابات اذا ما ثبت صحتها وتعطى الاولوية في المتابعة ويتم التعامل معها