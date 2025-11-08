نحو 270 ألفاً من قوات البيشمركة وأفراد القوات الأمنية يشاركون في التصويت الخاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكثر من 145 ألف من قوات البيشمركة وأكثر من 124 ألف موظف في وزارة الداخلية في إقليم كوردستان يشاركون في التصويت الخاص في العراق.

وفقًا لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية التي تلقتها كوردستان24، يبلغ العدد الإجمالي للناخبين ضمن إطار التصويت الخاص 1,313,859 ناخبًا من قوات البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية التابعة للوزارات والهيئات المختلفة.

وبحسب الإحصائيات، فإن وزارة الداخلية العراقية لديها أكبر عدد من الناخبين الخاصين حيث يبلغ عددهم 597,453 شخصًا، تليها وزارة الدفاع بـ 298,054 ناخبًا.

توزيع عدد الناخبين الخاص بالوزارات والمؤسسات على النحو التالي:

وزارة الداخلية العراقية: 597,453 ناخباً

وزارة الدفاع العراقية: 298,054 ناخباً

وزارة البيشمركة: 145,907 ناخباً

هيئة الحشد الشعبي: 128,127 ناخباً

وزارة داخلية إقليم كوردستان: 124,312 ناخباً

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: 18,410 ناخباً

قوة حرس الحدود: 1,596 ناخباً

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أعلنت أن عملية التصويت الخاص ستنطلق غداً الاحد في عموم العراق، ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً، وتشمل القوات الأمنية والعسكريين والنازحين المسجلين.

وأوضحت الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، أن عدد الناخبين العسكريين المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ 1,313,980 ناخباً، موزعين على 809 مراكز اقتراع تضم 4,501 محطة اقتراع في مختلف المحافظات.

كما أشارت إلى أن المفوضية أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان سير العملية بسلاسة، مع توفير فرق فنية لمتابعة أي طارئ قد يحدث أثناء الاقتراع.

وفيما يخص النازحين، أكدت الغلاي أن عددهم يبلغ 26,538 ناخباً سيصوتون في 27 مركز اقتراع تضم 97 محطة اقتراع، مع اتخاذ إجراءات خاصة لتيسير مشاركتهم نظراً لظروفهم الاستثنائية.

وختمت الغلاي بالقول إن المفوضية ملتزمة بإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، داعية جميع المشمولين بالتصويت الخاص إلى المشاركة الواسعة بما يعزز مسار العملية الديمقراطية في العراق.

وبدء اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في عموم العراق الصمت الانتخابي، قبل يوم من التصويت الخاص المقرر غداً الأحد، ويومين من التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن الصمت الانتخابي سيبدأ اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استعداداً لعملية التصويت الخاص والعام.

وكانت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات قد انطلقت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، واستمرت حتى صباح اليوم السبت، مع بدء فترة الصمت الانتخابي.

وقبل انطلاق الحملات بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب العراقي.