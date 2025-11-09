نسبة المشاركة في التصويت الخاص بمخيم شاريا تتجاوز 60%

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عملية التصويت الخاص للدورة السادسة لانتخابات مجلس النواب العراقي عند الساعة السابعة صباحاً، على أن تستمر حتى السادسة مساءً، بمشاركة عناصر القوات الأمنية والنازحين.

وقالت مراقبة الانتخابات ناڤين، من مخيم شاريا في محافظة دهوك، في تصريح لـ كوردستان24، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد دون تسجيل أي خروقات قانونية حتى الآن، مشيرةً إلى أن نسبة المشاركة شهدت انخفاضاً بعد منتصف النهار.

وأضافت أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص للنازحين تجاوزت 60% حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، داعيةً المواطنين إلى استغلال الساعات القليلة المتبقية للإدلاء بأصواتهم، كما ناشدت أهالي سنجار المشاركة في التصويت العام المقرر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأوضحت ناڤين، أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، إذ تُعدّ بمثابة "ساحة معركة" بين القوى السياسية، مؤكدةً أهمية المشاركة الجادة والتصويت للجهات والمرشحين الذين يحظون بثقة الناخبين.

وبيّنت أن نسبة الإقبال كانت مرتفعة في ساعات الصباح الأولى قبل أن تتراجع لاحقاً، إذ بلغت في المحطة الواقعة خارج المخيم أكثر من 50%، بينما تجاوزت في المحطة داخل المخيم 60%.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عمليات التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع محافظات البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً، على أن تُغلق في تمام السادسة مساءً.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم تخصيص 809 مركز اقتراع للعسكريين، تضم 4,501 محطة انتخابية موزعة في مختلف المناطق.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، أن عملية التصويت بدأت في موعدها المحدد دون تسجيل أي مشكلات فنية في أجهزة الاقتراع، مشيرة إلى أن أكثر من مليون و300 ألف ناخب من أفراد القوات الأمنية مشمولون بالتصويت الخاص.

وأضافت الغلاي أن الفئات المشاركة تشمل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي وحرس الحدود.

كما أوضحت أن المفوضية خصصت 27 مركزاً انتخابياً تضم 97 محطة لتصويت النازحين في المخيمات، مبينة أن أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم المشاركة في هذا الاقتراع الخاص.