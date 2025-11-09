كاكائي: عملية التصويت الخاص في كركوك تسير بسلاسة ونسبة المشاركة قد تصل إلى 100%

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير مكتب انتخابات كركوك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لؤي كاكائي، اليوم الأحد، أن عملية التصويت الخاص في المحافظة تسير بشكل جيد جداً، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تُسجَّل أي خروقات أو شكاوى من قبل المرشحين أو الجهات السياسية، متوقعاً أن تصل نسبة المشاركة في كركوك إلى 100% مع إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال لؤي كاكائي في تصريح لـ كوردستان24، إن مراكز الاقتراع فُتحت أمام الناخبين منذ الساعة السابعة صباحاً، وإن العملية تسير بسلاسة عالية دون أي معوقات أو مشاكل تُذكر، آملاً أن تستمر العملية حتى نهايتها بهدوء وبعيداً عن أي توترات أو عراقيل.

وأشار كاكائي إلى أنه رغم وجود بعض المشكلات التقنية في الأجهزة خلال ساعات الصباح الأولى، فإنها تمت معالجتها، مضيفاً أنه حتى الساعة 12 ظهراً بلغت نسبة التصويت في كركوك 61%، ولذلك يُتوقع أن تصل النسبة النهائية إلى نحو 100% عند انتهاء العملية الانتخابية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عمليات التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع محافظات البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً، على أن تُغلق في تمام السادسة مساءً.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم تخصيص 809 مركز اقتراع للعسكريين، تضم 4,501 محطة انتخابية موزعة في مختلف المناطق.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، أن عملية التصويت بدأت في موعدها المحدد دون تسجيل أي مشكلات فنية في أجهزة الاقتراع، مشيرة إلى أن أكثر من مليون و300 ألف ناخب من أفراد القوات الأمنية مشمولون بالتصويت الخاص.

وأضافت الغلاي أن الفئات المشاركة تشمل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي وحرس الحدود.

كما أوضحت أن المفوضية خصصت 27 مركزاً انتخابياً تضم 97 محطة لتصويت النازحين في المخيمات، مبينة أن أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم المشاركة في هذا الاقتراع الخاص.