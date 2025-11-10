الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفاد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش الإثنين بأن الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة، نظرا لافتقارها إلى إطار عمل واضح.

وقال قرقاش خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي "لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة".

وأضاف "لكنها ستدعم جميع الجهود السياسية الرامية إلى السلام، وستظل في طليعة (الدول التي تقدّم) المساعدات الإنسانية".

وأشار قرقاش إلى أنه طيلة فترة الحرب في غزة "قدّمت (الإمارات) مساعدات تجاوزت 2,57 مليار دولار".

ويُفترض أن تنتشر القوة الدولية، وهي جزء من خطة الرئيس الأميركي ترامب لوقف الحرب في غزة، لضمان الاستقرار في القطاع.

وستشمل بشكل رئيسي قوات من دول عربية ومسلمة، ووردت على لائحة الدول المرجحة للمشاركة مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الإمارات.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تكون القوة الدولية لحفظ الاستقرار على الأرض "قريبا جدا" في غزة.

وتُعد الإمارات من بين الدول العربية القليلة التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بموجب الاتفاقات الابراهيمية التي وُقعت في العام 2020 خلال ولاية ترامب الأولى.

AFP