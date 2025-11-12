مظلوم عبدي: ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، التزامه بتسريع دمج قواته في مؤسسات الدولة السورية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، لمناقشة الاجتماع الذي عقده الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.

وقال عبدي، إن "انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم والقضاء على تهديده للمنطقة".

وأضاف: "نعمل بجد مع شركائنا وبالتنسيق الوثيق من أجل دفع التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا لشعبنا في سوريا الموحدة".

وتظل قوات سوريا الديمقراطية الشريك الرئيسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على الأرض في سوريا ولعبت دورا حاسما في الهزيمة الإقليمية للتنظيم الإرهابي في عام 2019.

ومع ذلك، يقول مسؤولون أمريكيون وسوريون إن فلول داعش لا تزال تشكل تهديدًا، حيث تشن هجمات منهجية وإن كانت صغيرة ضد القوات الكوردية والسورية في جميع أنحاء البلاد.

وفي العاشر من مارس/آذار، وتحت ضغط من الولايات المتحدة، وقّع الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اتفاقية إطارية من 8 نقاط لدمج الهياكل المدنية والعسكرية التي يقودها الكورد مع الحكومة المركزية.