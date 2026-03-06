القيادة المركزية الأميركية: إيران هاجمت 12 دولة واستهدفت المدنيين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم)، براد كوبر، في أحدث بيان له، عن تفاصيل هجوم إيراني جديد استهدف مملكة البحرين.

وقال كوير: وجهت القوات الإيرانية ليلة أمس سبع طائرات مسيرة (بدون طيار) نحو المناطق المدنية والأحياء السكنية في البحرين.

وأدان قائد "سنتكوم" بشدة هذا العمل، متهماً إيران باستهداف المدنيين عمداً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إيران شنت هجمات حتى الآن استهدفت 12 دولة مختلفة.

وفي جانب آخر من البيان، وجه كوبر تحذيراً شديد اللهجة قائلاً: "هذا العمل غير مقبول ولن يمر دون رد".

كما أكدت القيادة المركزية استمرارها في العمل مع شركائها الإقليميين لمواجهة التهديدات التي تشكل خطراً على حياة الأبرياء في المنطقة.