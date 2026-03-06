انهيار بناء سكني في حي الأشرفية بحلب وانتشال ضحيتين من تحت الأنقاض

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت فرق الدفاع المدني السوري في مدينة حلب، اليوم الجمعة، عن انتشال جثماني رجل وامرأة من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في حي الأشرفية، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للوصول إلى بقية العالقين.

وكان حي الأشرفية قد شهد انهياراً مفاجئاً لبناء سكني مؤلف من خمسة طوابق، وتحديداً في شارع "الوكالات" بالقرب من منطقة "المثلث".

وفور وقوع الحادثة، هرعت فرق الإنقاذ والآليات الثقيلة إلى الموقع لمباشرة عمليات رفع الأنقاض في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح.

وبحسب التقارير الأولية الصادرة عن الدفاع المدني، تشير المعلومات إلى وجود نحو 10 أشخاص لا يزالون عالقين تحت الركام، من بينهم سبعة أفراد ينتمون لعائلة واحدة.

وتواجه فرق الإنقاذ تحديات كبيرة في الموقع نظراً لطبيعة الانهيار، وسط استنفار كامل للكوادر الإسعافية والخدمية في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يحدد الأسباب التقنية التي أدت إلى انهيار المبنى، في حين تواصل السلطات المحلية تأمين المحيط لضمان سلامة السكان في الأبنية المجاورة وتسهيل حركة آليات الدفاع المدني.