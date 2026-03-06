الأمن العراقي يحبط هجوماً صاروخياً على مطار بغداد ويضبط آلية الإطلاق

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة لاستهداف محيط مطار بغداد الدولي، مؤكدة ضبط العجلة المستخدمة في إطلاق الصواريخ بقضاء أبو غريب.

وذكر بيان للخلية، أنه في تمام الساعة 20:20، جرى رصد إطلاق مجموعة من الصواريخ من داخل عجلة (نوع كيا) في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، سقط عدد منها في مناطق خالية بعيدة عن حرم مطار بغداد الدولي، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وقال البيان: في استجابة ميدانية سريعة، تمكنت القوات الأمنية من تحديد موقع الانطلاق وضبط العجلة المذكورة وبداخلها صواريخ أخرى كانت معدة للإطلاق، حيث قام الجهد الفني المختص بتحريزها والتعامل معها وتأمين الموقع بالكامل.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة فتح تحقيق فوري وعاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهات المتورطة، متعهدة بموافاة الرأي العام بالتفاصيل والمستجدات فور اكتمال التحقيقات.