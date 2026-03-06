وصول حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول إلى البحر المتوسط

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وصلت حاملة الطائرات شارل ديغول التي أرسلتها فرنسا إلى الشرق الأوسط لحماية رعاياها وحلفائها من ضربات إيرانية، بعد ظهر الجمعة إلى البحر الأبيض المتوسط بعد عبور مضيق جبل طارق.

وكانت الحاملة في شمال أوروبا في إطار مهمّة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عندما أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسالها إلى الشرق الأوسط.

والثلاثاء، قال ماكرون الذي يعتبر أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي ينفّذ "خارج إطار القانون الدولي" إن فرنسا في موقف "دفاعي بحت"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن عن إرسال تجهيزات عسكرية كبيرة، من بينها حاملة الطائرات شارل ديغول، إلى شرق المتوسط إذ ينبغي لفرنسا "اتّخاذ تدابير لأمنها وأمن رعاياها وقواعدها، فضلا عن أمن حلفائها في المنطقة".

وتربط فرنسا اتفاقات دفاع بقطر والكويت والإمارات.