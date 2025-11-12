مقتل عشرين عسكريا تركيا في حادث تحطم الطائرة في جورجيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت تركيا، الأربعاء (12 تشرين الثاني 2025)، مصرع جميع الأفراد العسكريين الأتراك العشرين الذين كانوا على متن طائرة الشحن التي تحطمت بالقرب من الحدود الأذربيجانية الجورجية يوم الثلاثاء.



ونشرت وزارة الدفاع التركية، في منشور على منصة "إكس"، صوراً للضباط الذين لقوا حتفهم مع رسالة "رفاقنا الأبطال" الذين "استشهدوا في 11 تشرين الثاني 2025، بسبب تحطم طائرة الشحن العسكرية C-130 التابعة لنا، والتي كانت في طريقها من أذربيجان إلى بلادنا، على الحدود الجورجية الأذربيجانية".



ونقل البيان عن وزير الدفاع التركي يشار غولر قوله: "بالنيابة عن نفسي وعن أعضاء وزارة الدفاع الوطني، أتمنى من الله أن يتغمد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته، وأقدم أحر التعازي والمواساة لأسرهم المفجوعة وأمتنا النبيلة".



كانت الوزارة قد أعلنت في اليوم السابق أن طائرة شحن عسكرية تحطمت بالقرب من الحدود الأذربيجانية الجورجية.



وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس" إن الطائرة، وهي من طراز C130، "كانت تقلع من أذربيجان" إلى تركيا، مضيفة أن "عمليات البحث والإنقاذ بدأت بالتنسيق مع سلطات أذربيجان وجورجيا".



وأكد برهان الدين دوران، رئيس مديرية الاتصالات التركية، الحادث الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء، مشيراً إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت على الفور".



لم يتم الاعلان عن أي تفاصيل حتى الآن بشأن عدد أفراد الطاقم على متن الطائرة أو حالتهم.



وأضاف دوران: "للحصول على معلومات دقيقة للجمهور، من الأهمية بمكان الأخذ في الاعتبار فقط بيانات مؤسساتنا الرسمية والامتناع عن مشاركة المعلومات غير المؤكدة".



وتُظهر مقاطع الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة فقدان الطائرة السيطرة وتحطمها بالقرب من الحدود الأذربيجانية الجورجية.