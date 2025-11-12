طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 12 تشرين الثاني 2025، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئيا واحياناً غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل 29، وديالى وصلاح الدين وواسط 28، وميسان والنجف الأشرف والديوانية والمثنى30، ودهوك 26 والسليمانية 24 وأربيل ونينوى وكركوك والأنبار27، والبصرة وذي قار 31".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً ويتحول الى غائم بعد الظهر مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد وابتداءً من الأقسام الغربية ليلا وفرصة لحدوث عواصف رعدية أحيانا، والرياح الجنوبية شرقية إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات في الأقسام الغربية (30-40) كم/س مسببة آثار غبار محلي في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وأشار الى أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً ممطر في أغلب مدن البلاد وخاصة الشرقية منها مع حدوث عواصف رعدية أحيانا ويبدأ بالتحسن ليلا ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد، والرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات (30-40) كم س، في الأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وعد الدرجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا في بعض الأقسام المنطقة الشمالية كما يتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق ويزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".