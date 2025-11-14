إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة أميركا وإسرائيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة إلى فرض "إجراءات مناسبة" على الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب الضربات العسكرية التي نفذتها الدولتان في يونيو ضد المواقع النووية الإيرانية.

وقال عراقجي، إن الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين آخرين يتحملون "مسؤولية جنائية" عن الضربات، بعد تصريح ترامب الأسبوع الماضي بأنه وجه الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران في 13 يونيو.

وأضاف عراقجي، في رسالة وجهها الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، أن إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن تخضعا لجبر الضرر، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران.

وقال ترامب للصحفيين في السادس من نوفمبر إنه "مسؤول إلى حد كبير" عن الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران.

واعتبر عراقجي، أن تعليق ترامب يشكل دليلا واضحا على سيطرة الولايات المتحدة خلال الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، التي استمرت 12 يوما، والتي تقول وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنها قتلت أكثر من 900 شخص، بمن فيهم مسؤولون عسكريون إيرانيون.

وقال عراقجي: "هذا بالطبع لا يعفي جميع الأفراد من المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك داخل الكيان الإسرائيلي الذين شاركوا في ارتكاب جرائم الحرب، سواء بالقيادة أو الأمر أو التنفيذ أو المساعدة أو التسهيل".

وذكر نائب عراقجي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق نووي سلمي مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام اتفاق مع إيران عندما تكون طهران مستعدة لذلك، مضيفاً أن "يد الصداقة والتعاون ممدودة".