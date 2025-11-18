مسرور بارزاني: أتمنى أن ندعم جماهير زاخو ونُصوِّت لهم

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن تصويته لصالح جماهير نادي زاخو الرياضي، ضمن ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليصبح أفضل جمهور في العالم.

وقال مسرور بارزاني عبر منشورٍ على منصة إكس: صوّتتُ لجمهور زاخو ليصبح أفضل جمهور في العالم، المُرشَّح من قِبل الفيفا.

وأضاف: أتمنى أن ندعمهم جميعًا ونُصوِّت لهم.

I voted for Zakho Club’s best fan nomination by FIFA, I hope everyone else does the same. pic.twitter.com/rzpsydZxOH — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 18, 2025

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "أفضل جمهور" لعام 2025، ضمن جوائز The Best السنوية.

تشمل القائمة ثلاثة مرشحين بارزين يتنافسون على هذا اللقب المرموق، الذي يسلط الضوء على أروع مظاهر الشغف والإنسانية في كرة القدم.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشره الفيفا، يضم المرشحون كل من أليخاندرو سيجانوتو، رئيس رابطة مشجعي نادي راسينج كلوب الأرجنتيني، والمشجع الإسباني المعروف بلقب "الطبال"، مانويل كاسيريس، بالإضافة إلى جماهير نادي زاخو العراقي.

وأشار الفيفا إلى أن اختيار هؤلاء المرشحين جاء بناءً على مساهماتهم البارزة في تعزيز الروح الرياضية والشغف في عالم كرة القدم، حيث جسدوا معاني الإخلاص والانتماء، مما جعلهم يتصدرون المنافسة على الجائزة.

وقد قدمت جماهير نادي زاخو مثالاً ملهمًا في الإنسانية، حيث أقدمت على مبادرة لاقت إشادة واسعة في العراق وخارجه.

ففي 13 مايو الماضي، قبل مباراة فريقها أمام نادي الحدود في دوري نجوم العراق، ألقت الجماهير آلاف الدمى المحشوة على أرض الملعب.

وقد تم جمع هذه الألعاب بعد المباراة والتبرع بها للأطفال المرضى في خطوة إنسانية لاقت إعجابًا كبيرًا.