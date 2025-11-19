مسرور بارزاني: قانون الانتخابات غير عادل… ولن نقبل بأي تلاعب بنتائج الاقتراع

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- شدّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على رفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأي محاولات تستهدف التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، مؤكداً أنّ النتائج أُعلنت ولا يمكن القبول بالتجاوز عليها.

وقال مسرور بارزاني في تصريح صحفي على هامش مشاركته في منتدى (MEPS25) للجامعة الأمريكية بكوردستان في دهوك له، اليوم الأربعاء، "لن نقبل بهذه المحاولات. النتائج أُعلنت، ورغم أن قانون الانتخابات غير عادل، إلا أننا ملتزمون بما صدر. حصل الحزب الديمقراطي على أكثر من مليون ومئة ألف صوت ولم يفز سوى بـ27 مقعداً، بينما نالت أطراف أخرى 27 مقعداً مقابل 680 ألف صوت، وأطراف أخرى اقتربت من 29 مقعداً بـ750 ألف صوت فقط. لا توجد أي عدالة في توزيع المقاعد".

وأضاف أن هذا الخلل يمثّل "مشكلة قانونية يجب العمل على تصحيحها"، مؤكداً مجدداً: "نحن كحزب ديمقراطي لن نقبل التلاعب بنتائج الانتخابات".

تأتي تصريحات مسرور بارزاني في سياق الجدل الدائر حول نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، والتي شهدت مستويات مشاركة مرتفعة، في مقابل اعتراضات على آلية توزيع المقاعد وفق قانون الانتخابات الحالي.

يعتمد قانون الانتخابات العراقي آلية تقسيم تعتمد الدوائر المتعددة ومعادلات احتساب الأصوات ضمن حدود جغرافية ضيقة، وهو ما أدّى – بحسب مراقبين – إلى فوارق واسعة بين عدد الأصوات المحصّلة وعدد المقاعد البرلمانية.

أفرزت النتائج حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أعلى عدد من الأصوات على مستوى العراق بين الأحزاب السياسية، متجاوزاً حاجز المليون و100 ألف صوت، لكنه لم يحقق سوى 27 مقعداً، وهو ما يعتبره الحزب إجحافاً انتخابياً.

أعاد هذا الخلل فتح النقاش داخل الأوساط السياسية العراقية حول ضرورة تعديل القانون الانتخابي، خصوصاً مع مطالبة عدة قوى – بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني – بإعادة النظر في آلية احتساب الأصوات بما يضمن قدراً أكبر من الإنصاف.

يجدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني تمسكه بما صدر عن المفوضية، لكنه يرفض أي إجراءات لاحقة يمكن أن تؤثر في نتائج الاقتراع.

كما يطالب بأن يكون أي نقاش حول مستقبل العملية السياسية ضمن إطار الدستور وتحت سقف احترام إرادة الناخبين.