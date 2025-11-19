مثال الآلوسي: كوردستان أثبتت نجاحها السياسي والإداري

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- قال السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي إن توقيت انعقاد منتدى MEPS25 مهم للغاية، لأنه جاء بعد الانتخابات العراقية وفي ظل ظروف سياسية دقيقة تشهدها البلاد، مؤكدًا أنه سعيد برؤية عدد كبير من الوجوه السياسية العراقية تشارك اليوم في كوردستان بعد أن كانت قبل أسابيع قليلة تنتقدها.

وأوضح الآلوسي في تصريح لـ كوردستان24: "قبل أسبوعين فقط، كانت هناك أطراف تهاجم كوردستان وتهاجم السيد مسرور بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكنها اليوم جاءت إلى أربيل، إلى الحضن الدافئ لكوردستان، اعترافًا بدورها الحكيم وبقوة إرادتها السياسية التي يقودها مسعود بارزاني ومسرور بارزاني".

وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة جديدة للانطلاق نحو عراق جديد، رغم أنه ليس متفائلًا بشكل كامل في ظل التحديات المعيشية اليومية التي تواجه المواطنين، لكنه يرى أن كوردستان تواصل أداء دور مهم في الشرق الأوسط الجديد.

وقال الآلوسي: "إقليم كوردستان نموذج ناجح في المنطقة. قبل عام 2003، كان الإقليم يتمتع بإدارة ذاتية قوية، وبعد سقوط النظام السابق أصبح شريكًا فاعلًا في بناء العراق الجديد بفضل قيادة الرئيس مسعود بارزاني ودور الكورد في تحقيق التوازن القومي والسياسي".

وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى إعادة صياغة العلاقة بين بغداد وكوردستان على أسس واضحة، قائلاً: "يجب أن نسير نحو معادلة واقعية؛ فالعراق الفدرالي هو الحل الأمثل لضمان التعايش بين العرب والكورد. علينا أن نتفاهم ونتقارب بدلًا من الانغلاق والصراع".

وفي ختام حديثه، أشاد الآلوسي بـ"نجاح التجربة الكوردستانية" قائلاً: "النجاحات التي حققها مسرور بارزاني في مجالات الإعمار والإصلاح والبناء، إلى جانب الثقة الشعبية الواسعة التي منحها المواطنون للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات الأخيرة، تمثل استفتاءً جديدًا على شرعية القيادة الكوردية وإرادتها في بناء مستقبل أفضل لكوردستان والعراق".