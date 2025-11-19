مثنى السامرائي: تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون سهلاً لكنه ليس مستحيلاً

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، أن الانتخابات الأخيرة كانت مميزة من حيث نسبة المشاركة الشعبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعدّ مؤشرًا مهمًا يجب أن يدفع الطبقة السياسية إلى بذل مزيد من الجهود لخدمة المواطنين.

وقال السامرائي في تصريح خص به كوردستان24، إن نسبة المشاركة التي تجاوزت 56% تعكس رغبة العراقيين في التغيير، مضيفاً: "هذه النسبة رسالة واضحة للطبقة السياسية بضرورة الحفاظ على زخم المشاركة الشعبية، والعمل بجدٍّ من أجل تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين".

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، أوضح رئيس تحالف عزم أن المرحلة الحالية تحتاج إلى وقت للتفاهمات والتحالفات السياسية، مبينًا أن "عملية تشكيل الحكومة لن تكون سهلة، لكنها ليست مستحيلة"، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرات إيجابية تعكس إرادة الناخبين.

وختم السامرائي تصريحه بالقول: "على القوى السياسية أن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تُحسن اختيار الكفاءات لتقديم الأفضل للعراق وشعبه".