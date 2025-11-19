لندن تحذّر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- حذّر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بعد رصد سفينة عسكرية روسية في المياه البريطانية للمرة الثانية هذا العام.

وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحافي "رسالتي إلى روسيا وإلى بوتين هي التالية: نحن نَراكُم. نعلم ما تفعلون. وفي حال توجهت سفينة يانتار جنوباً خلال الأسبوع، فنحن جاهزون".

وأوضح أن يانتار باتت متمركزة عند تخوم المياه البريطانية شمال اسكتلندا، وأنها وجّهت أشعة الليزر نحو طياري سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يراقبون أنشطتها.

وأكد هيلي أنها "المرة الثانية هذه السنة تدخل (السفينة) المياه البريطانية".

وأضاف "إنها جزء من أسطول روسي مُصمّم لتعريض بنيتنا التحتية للغواصات وبنية حلفائنا للخطر".

وشرح أنه "برنامج روسي (...) يهدف إلى توفير قدرات للمراقبة في أوقات السلم والتخريب في أوقات الحرب".

وكان هيلي حذّر بوتين في 22 كانون الثاني/يناير بعد اكتشاف البحرية الملكية البريطانية "سفينة التجسس الروسية" هذه في المانش ثم في بحر الشمال، حيث نشرت سفناً لمراقبتها.

المصدر: فرانس برس