"كوتريب".. نافذة رقمية بـ 3 لغات تضع معالم "حلبجة" السياحية في متناول العالم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- لم تكن خبرة الخمسة عشر عاماً التي قضاها المختص التقني "آري كريم" في عالم البرمجيات مجرد مسيرة مهنية عابرة، بل كانت الوقود الذي أشعل فكرة مبتكرة تهدف إلى وضع محافظة حلبجة على الخارطة السياحية الدولية عبر تطبيق ذكي يحمل اسم (كوتريب – Kotrip).

يقول آري كريم، مؤسس المشروع، إن فكرة التطبيق ولدت من رحم الملاحظة الميدانية؛ حيث رصد خلال العامين الماضيين "فجوة خدمية" يعاني منها السياح القادمون إلى حلبجة. فرغم ما تمتلكه المحافظة من طبيعة ساحرة ومعالم تاريخية، كان الزوار يواجهون صعوبات جمة في الوصول إلى مراكز الخدمات الأساسية والأماكن الترفيهية.

ومن هنا، انطلق تطبيق (كوتريب) – وهو اختصار لـ "Kurdistan Trip" (رحلة كوردستان) – ليكون دليلاً ذكياً شاملاً متوفراً على منصتي (آبل ستور) و(جوجل بلاي)، بواجهة استخدام سهلة تكسر حاجز اللغة، حيث يقدم خدماته بالكوردية، العربية، والإنكليزية.

يوفر التطبيق للمستخدمين، سواء كانوا من داخل الإقليم أو سياحاً عرباً وأجانب، خارطة تفاعلية فورية لجميع المرافق الحيوية في حلبجة. ويشمل ذلك الفنادق، الموتيلات، المقاهي، المطاعم، المزارع السياحية، والمصايف.

ولا يقتصر دور فريق "كوتريب" على البرمجة فحسب، بل يمتد إلى الجانب الميداني؛ حيث يوضح كريم: "نحن نقوم بزيارة جميع الأماكن المدرجة في التطبيق والترويج لها ميدانياً، لإبراز الطابع الفريد الذي تتميز به حلبجة، خاصة في مجال المأكولات والميزات الطبيعية التي تختلف عن بقية مدن الإقليم".

أثبت التطبيق فاعليته خلال المناسبات الكبرى التي تشهدها المحافظة، لعل أبرزها "مهرجان الرمان". ففي هذه التظاهرة السنوية، بادر فريق (كوتريب) بإعداد خريطة رقمية دقيقة لمداخل ومخارج المهرجان، مما سهل عملية التنقل والوصول لآلاف الزوار الذين استخدموا التطبيق كبوصلة لهم وسط الحشود.

يطمح آري كريم من خلال مشروعه إلى تحويل حلبجة من "محطة عابرة" إلى "وجهة سياحية متكاملة". ويسعى بكل فخر إلى تعريف العالم بجماليات هذه المحافظة، مستخدماً التكنولوجيا جسراً يربط بين عراقة المكان واحتياجات السائح العصري، لضمان رحلة سياحية آمنة، ممتعة، ومنظمة بكل المقاييس.