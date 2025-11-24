الداخلية الاتحادية تنفي استهداف منزل مدير إقامة وجوازات مطار بغداد من جهات مجهولة

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، الأخبار المتداولة عن استهداف منزل العميد أحمد الكناني مدير إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي من جهات مجهولة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداولت أنباءً عن (استهداف منزل العميد أحمد الكناني مدير إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي من جهات مجهولة )"، مبينة أنه "بعد المتابعة والتدقيق تبين أن هذه الأنباء كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

ودعت الوزارة إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً".