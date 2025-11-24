مشروع "روناكي" للكهرباء على مدار 24 ساعة يصل إلى قضاء بشدر

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تمضي وزارة كهرباء حكومة إقليم كوردستان قُدماً في مشروعها الرئيسي "روناكي" (الضوء)، والذي يهدف إلى توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء الإقليم. بعد تنفيذه بنجاح في رانية، بدأ المشروع الآن مرحلة التنفيذ في قضاء بشدر، التابع لإدارة رابرين.

يُعد مشروع روناكي أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم، وهو مصمم لضمان إمداد مستمر بالكهرباء على مدار 24 ساعة للمواطنين في جميع أنحاء إقليم كوردستان. وقد تم إطلاق المرحلة الأولية للمشروع في المنطقة الأولى التي تغطي مركز قضاء رانية ضمن إدارة رابرين.

في رانية وحدها، استفاد بالفعل حوالي 110,000 مواطن و 30,000 مشترك بالكهرباء من الخدمة الجديدة.

التسجيل من منزل إلى منزل في بشدر

وصلت فرق المشروع الآن إلى قضاء بشدر. وتعمل الفرق حالياً على زيارة المنازل لتسجيل مشتركي الكهرباء وتقديم معلومات شاملة حول الخدمة الجديدة. يُعد هذا التسجيل بالغ الأهمية، حيث سيمكن المشتركين من الاطلاع على استهلاكهم للكهرباء والتكاليف المرتبطة به كل 15 يوماً.

يبلغ عدد سكان إدارة رابرين بأكملها حوالي نصف مليون نسمة، وبها 110,000 مشترك بالكهرباء. حالياً، تعمل 230 مولدة (مُولِّد) محلية داخل المنطقة.

رد فعل المجتمع

قوبل المشروع بترحيب واسع وحماس من المجتمع المحلي. أشاد جوانرو خضر، وهو ناشط في المجتمع المدني، بالمبادرة، مشيراً إلى الأثر الكبير للكهرباء المستمرة على المنطقة.

وسلط خضر الضوء على أن ناحية سنكسر، وهي منطقة رئيسية في بشدر، تضم أنشطة صناعية مهمة مثل مزارع الأسماك، والتي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الثابتة. وأكد أن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة سيقدم خدمة جليلة لكل من المواطنين وهذه المشاريع الحيوية.

وقال خضرلكوردستان24: "عانت المنطقة من ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى بسبب الدخان المنبعث من المولدات. بفضل هذا المشروع، سيتم إنقاذنا من التلوث وسنتمتع ببيئة أنظف وأكثر طبيعية". وأكد أن سكان المنطقة مسرورون بالتزام رئيس الوزراء بالمشروع، الذي وصفه بأنه "ضوء" أضاء المنطقة.

التنفيذ المستقبلي

بعد الانتهاء من المنطقة الأولى (رانية) والعمل الجاري في بشدر، سيواصل المشروع تنفيذه على مراحل. والمنطقة التالية المقرر تفعيلها هي مركز ناحية جوارقورنة. سيغطي مشروع روناكي تدريجياً جميع المناطق الأربع التابعة لإدارة رابرين حتى يتم تزويد المنطقة بأكملها بالكهرباء على مدار 24 ساعة.

تقریر: اراس امین – كوردستان24 – بشدر