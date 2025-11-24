مهرجان المنتجات المحلية في أربيل يستمر لأربعة أيام

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يتوافد الزوار على المهرجان لشراء المنتجات، حيث يُعد العسل أحد أبرز المنتجات المعروضة والتي تشهد إقبالاً مستمراً.

الحاج عبد الخالق، نحّال منذ حوالي 27 عاماً، قال: "لدينا منتجات محلية، ولولا هذه المهرجانات، لما استطعنا عرض منتجاتنا، ولما عرفنا الناس بها". وأضاف: "لدي عسل من خليفة، وعسل تقليدي، وعسل صناديق، ولدينا أيضاً الشيرة، وغذاء الملكات، وحبوب اللقاح، وأنواع كثيرة من منتجات العسل التي لا يعرفها الناس". وتابع: "أدعو الجميع لزيارة المهرجان والشراء والتجربة. إنني أبيع هذه المنتجات بضمان".

يستمر المهرجان لمدة أربعة أيام. ويشارك فيه أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين من جميع مدن وبلدات كوردستان. تشهد منتجات مثل الجوز والطحينة والعسل والأرز والمنتجات المحلية الأخرى إقبالاً كبيراً في السوق.

ئارام سردار، أحد الزوار، أعرب عن سعادته بوجود المهرجان، قائلاً: "أتمنى أن يُقام عدة مرات في السنة، وليس مرة واحدة فقط". وأضاف: "العديد من منتجاتنا المحلية تُعرض هنا، وأتمنى أن يتم زيادة مدة المهرجان".

شريف محمود، بائع محلي، قال: "إنه أمر جيد جداً. حتى عندما يشترون هذه المنتجات، فإنهم يستفيدون من التقدم الذي تحققه الحكومة والشعب". وأكد: "هذه المنتجات مباركة جداً للشراء".

هذا المهرجان يمثل فرصة لتسويق المنتجات المحلية ولأولئك الذين يبحثون عن منتجات أصلية محلية. كما أن الأسعار جيدة، حيث يتم التحكم بها ومراقبتها.



تقریر: شیماء بایز – كوردستان24 - اربیل