بمشاركة أكثر من 300 شركة.. أربيل تشهد معرضاً تجارياً ضخماً

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تشهد أربيل، عاصمة إقليم، إقامة أكبر معرض تجاري متخصص في التعبئة والتغليف للمواد الغذائية والبلاستيكية في العراق، إلى جانب الصناعات الزراعية والغذائية، بمشاركة أكثر من 300 شركة.

وقال منظم المعرض، هوشمند محمد، لكوردستان24، إن "هذا هو العام الثامن الذي يُقام فيه هذا المعرض الدولي، ويهدفون من خلاله إلى تطوير إقليم كوردستان والتعريف به للدول العالمية".

هذا المعرض الدولي يقام بمشاركة 352 شركة من 20 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 15 ألف زائر متخصص.

من بين هذه الـ 352 شركة، هناك 62 شركة محلية تنتج منتجاتها في إقليم كوردستان، وخاصة تلك المنتجات المتعلقة بالزراعة، ابتداءً من الاحتياجات الأساسية وصولاً إلى الإنتاج للسوق والتعريف بها للشركات العالمية.

يأتي هذا المعرض في وقت شهد فيه قطاع الزراعة في إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية نموًا كبيرًا. وقد قدمت حكومة إقليم كوردستان الدعم والمساندة للمزارعين من خلال المشاريع والقرارات، كما أن الحكومة تسهل عمل القطاع الخاص وتعمل على تطوير الصناعة الزراعية.