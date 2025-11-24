حكومة أقليم كوردستان تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في القطاع الزراعي

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قبل أربع سنوات، تم إنشاء أول مصنع لتجفيف الذرة الصفراء على مستوى الإقليم. يعمل هذا المصنع في دهوك على تجفيف محصول الذرة الصفراء، ويتم شراؤه من المزارعين بسعر مدعوم.

ئامانج نيازي، صاحب المصنع، قال: "نجمع هذه المنتجات من جميع أنحاء كوردستان، وخاصة من سهول أربيل". وأضاف: "بدأنا العمل في سهل زراعة الذرة، ويتم جمع ما يقارب 18 ألف إلى 23 ألف طن من الذرة الصفراء سنوياً من مزارعينا".

وتابع: "تُستخدم الذرة الصفراء هنا لأغراض علف الحيوانات فقط، بينما تُستخدم في دول أخرى أيضاً في صناعات الأدوية وغيرها من المنتجات".

وأكد أنهم عملوا على إنشاء هذا المصنع على ثلاث مراحل، حيث انتهوا من المرحلة الأولى، وتقدموا بمرحلتين إضافيتين، وستكون أعمال المصنع قد اكتملت بالكامل إن شاء الله.

حكومة إقليم كوردستان فتحت الأبواب على مصراعيها أمام القطاع الخاص لتشجيع استلام منتجات المزارعين ودعم الصناعة. وقد بدأت هذه الأعمال التي تهدف إلى دعم المزارعين ضمن خطة حكومية استراتيجية، ويتم تنفيذها حالياً.

وفي السنوات الماضية، زادت نسبة الاستثمار في الصناعات التحويلية الزراعية. ووفقاً لوزارة الزراعة، فقد وصلت هذه النسبة إلى 10%.

هيوا علي، المستشار في وزارة الزراعة والموارد المائية، قال: "وفقاً لتقارير السنوات الثلاث الماضية حول الاستثمار والزراعة في إقليم كوردستان، فإن نسبة الاستثمار في قطاع الزراعة قد ارتفعت بشكل كبير". وأوضح أن "حكومة كابينة حكومة إقليم كوردستان التاسعة تمكنت من معالجة مخاوف المزارعين من خلال إنشاء العديد من المصانع التحويلية المتقدمة لمنتجات البطاطس، ومنتجات الطماطم، ومصانع لإنتاج زيت الزيتون، بالإضافة إلى مصنع للجبن قيد الإنشاء".

وقد اتخذت حكومة إقليم كوردستان قراراً بإنشاء 3000 بيت بلاستيكي و 312 مخزناً مبرداً، وذلك في إطار دعم المزارعين. وبالإضافة إلى إنشاء الصوامع، هناك العشرات من المشاريع الأخرى.

تقرير : هفرست رجب - كوردستان 24 - أربيل