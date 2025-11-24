نسب إنجاز عالية في تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التموينية في كوردستان

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- سجّلت محافظات إقليم كوردستان نسب إنجاز متقدمة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التموينية، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم.

ووفقاً للبيانات المعلنة، جاءت نسب الإكمال على النحو الآتي:

• أربيل 94.14%

• السليمانية 93.68%

• دهوك 93.67%

• حلبجة 96.80%

وبلغ المعدل العام للإقليم 93.91%، ما يعكس استجابة واسعة من المواطنين للمنصة الإلكترونية.

وبحسب الإحصاءات ذاتها، لا يزال 294,432 شخصاً فقط لم يُكملوا ملء الاستمارة حتى الآن.

وتؤكد الجهات المعنية أن عملية المتابعة مستمرة بهدف ضمان شمول الجميع ضمن المواعيد المحددة.