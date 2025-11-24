طريق دهوك – أربيل يقترب من الاكتمال.. إنجاز 73% من مشروع الطريق المزدوج إيتت – باعذرة

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يواصل مشروع الطريق المزدوج إيتت – باعذرة تقدّمه بسرعة لافتة، بوصفه واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة دهوك، والمخصص لربط دهوك بأربيل عبر طريق حديث وآمن. وقد وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن إلى 73%، فيما تتواصل الأعمال بوتيرة متصاعدة لإكمال المشروع ضمن المدة المحددة.

ويمتد الطريق بطول 26 كيلومتراً وفق أعلى المواصفات الفنية، ويتضمن إنشاء 10 جسور (Overpass & Underpass) لتسهيل حركة التنقل لسكان القرى والمناطق المحيطة وضمان انسيابية المرور على المدى الطويل.

وتقول المهندسة مونيرة أزور، المشرفة على المشروع، في تصريح لكوردستان24:

"نسبة الإنجاز وصلت إلى 73%، وعلى الشركة المنفذة إكمال المشروع قبل انتهاء المدة المحددة لأنه طريق استراتيجي يربط أربيل بدهوك. العمل جارٍ حالياً على مسافة 25 كيلومتراً، وقد أنجزنا 90% من المساند المائية، إضافة إلى إكمال خمسة استدارات من أصل عشرة، بينما يتقدم العمل لإنهاء استدارتين أخريين بالكامل."

وبحسب موازنة عام 2023، جرى تخصيص 135 ملياراً و500 مليون دينار للمشروع، الذي تتولّى تنفيذه شركة محلية وبمدة إنجاز تبلغ ثلاث سنوات. وقد اكتملت المرحلة الأولى من الأعمال، فيما تستمر المرحلة الثانية والثالثة بالتوازي.

ويؤكد همداد صابر، ممثل الشركة المنفذة:

"نعمل دقة وسرعة لإنهاء المشروع قبل انتهاء المدة المقررة، مع الاعتماد الكامل على المواد الأولية المحلية إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة المحلية."

وتشارك في تنفيذ المشروع أكثر من 600 آلية ومعدة ونحو 1600 عامل يعملون على مدار الساعة للمضي قدماً في نسب الإنجاز وإدخال الطريق الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ويدخل المشروع حالياً مراحله النهائية، وباكتماله سيصبح طريق دهوك – أربيل طريقاً مزدوجاً بالكامل، بما يسهِم في تخفيف الازدحام، وتقليل الحوادث، وتعزيز الحركة الاقتصادية بين المحافظتين.

تقرير: بيوار حلمي – كوردستان24 – دهوك