ليلة جديدة من الهجمات "الضخمة" في أوكرانيا وروسيا

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استهدفت سلسلة جديدة من الضربات الروسية "الضخمة" البنية التحتية للطاقة والعاصمة كييف الثلاثاء بحسب السلطات، فيما أعلنت روسيا هجوما أوكرانيا واسع النطاق على مناطق عدة في جنوب البلاد.

وتأتي الهجمات الجديدة بالصواريخ والمسيّرات ضد أوكرانيا مع رفض روسيا التي هددت بتكثيف القصف إذا لم تقبل كييف بخطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 28 بندا لإنهاء الحرب، الاثنين اقتراحا أوروبيا مضادا للخطة الأميركية.

في روسيا، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية بهجوم أوكراني على مدينة تاغانروغ ومنطقة نيكلينوفسكي المجاورة، على شواطئ بحر ازوف في منطقة روستوف، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي يوري سليووسار على تلغرام.

وأفادت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود أيضا بتعرض العديد من المدن لهجمات جوية أوكرانية واسعة النطاق.

وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف على تلغرام "خلال الليل، تعرضت منطقة كراسنودار لأحد أقوى الهجمات وأكثرها ضخامة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلا في خمس بلديات".

من جهتها، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية فجر الثلاثاء على تلغرام "في الوقت الحالي، هناك هجوم ضخم للعدو على منشآت الطاقة". وأضافت "سيبدأ عمال الطاقة بتقييم الأضرار والقيام بتصليحات بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك".

ومنذ بدء غزوها عام 2022، تشنّ روسيا هجمات ممنهجة على محطات توليد الطاقة الأوكرانية، ما يتسبب في انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي. وهذا العام، اشتدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أيضا منشآت الغاز.

- تحذير من الصواريخ -

وهزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس، تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وأفادت السلطات بمقتل شخص على الأقل وإصابة سبعة.

وأفاد سلاح الجو على تلغرام "هناك تهديد صاروخي يشمل كل أنحاء أوكرانيا" فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو وجود تهديد صاروخي بالستي.

وأضاف المسؤول أن "مسيّرات من طراز شاهد وصواريخ كروز معادية تحلّق في الأجواء. وهناك أيضا تهديد بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كينجال".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها وهي "تُسقط أهدافا معادية"، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عمليات توزيع المياه والطاقة تعطلت في العاصمة.

وتأتي هذه الهجمات المتبادلة بعدما رفضت روسيا الاثنين المقترحات الأوروبية لتعديل خطة ترامب بشأن أوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين يوري أوشاكوف لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء "علمنا صباح اليوم (الاثنين) بوجود خطة أوروبية تبدو للوهلة الأولى غير بنّاءة على الإطلاق وغير مناسبة لنا".

وعقدت محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف بصورة طارئة الأحد استنادا إلى مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلَّف من 28 بندا والذي وُصِف للوهلة الأولى بأنه لصالح روسيا.

وكشف مسؤول كبير مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة ضغطت على أوكرانيا لقبول مقترحاتها خلال محادثات جنيف الأحد.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه الاثنين "مع أن الضغط الأميركي تراجعَ خلال الاجتماع، ثمة +ضغط عام+ لا يزال قائما".

ومع أن زيلينسكي رحّب الاثنين بالتقدم المحرز في جنيف، شدد على ضرورة بذل "جهود أكبر بكثير" لتحقيق "سلام حقيقي" مع روسيا وإنهاء النزاع الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

AFP