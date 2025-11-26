محافظ أربيل: لدينا علاقات تجارية جيدة جداً مع إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن إقليم كوردستان وخاصة إدارة محافظة أربيل تربطهما علاقة جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ أمس الثلاثاء، مع مستثمرين ورجال أعمال من إيران وإقليم كوردستان بأربيل.

وأشار خوشناو إلى أن الاتفاقيات بين محافظتي أربيل وأورمية أدت إلى تطوير التجارة على حدود حاجي عمران الدولية وتزداد يومًا بعد يوم.

وقال: سيتم حل المشاكل التي كانت تواجه التجار سابقًا وسيتم تقديم أكبر قدر من التسهيلات لهم.

وكان قنصل إيران لدى أربيل، فرامرز أسدي، أكد أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين إقليم كوردستان وإيران وصلت إلى أعلى مستوى.

مشيراً خلال اجتماع حضره ممثلو الغرف التجارية والمستثمرون من الجانبين، إلى أن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس الإقليم إلى طهران وزيارة رئيس جمهورية إيران إلى أربيل، هي أفضل دليل على تأكيد هذه الحقيقة.

وفي السياق، دعا القنصل العام الإيراني تجار ومصدري بلاده إلى الاستفادة من هذه البيئة الملائمة وتوسيع نشاطاتهم في إقليم كوردستان، "لأن مسؤولي حكومة الإقليم أكدوا أنهم سيقدمون كافة أنواع المساعدة والتسهيلات".

وقال القنصل الإيراني إن الأرضية مواتية لتعزيز حجم التجارة والمشاريع المشتركة، ويمكن للجانبين تطوير علاقاتهما الاقتصادية بفضل الثقة السياسية التي تم بناؤها.