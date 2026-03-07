الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت السبت، إلى إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرّة منذ الإثنين بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران.

وقالت في بيان "قد يكون إجراء محادثات بين لبنان إسرائيل العنصر الحاسم الذي يتيح أمام الأجيال المقبلة تجنّب عيش الكابوس نفسه مرارا وتكرارا".

وأضافت "إذا كان الوضع خطيرا الآن، فمن المؤكد أنّه سيزداد سوءا، الكثير من الناس معرّضون لخطر المعاناة، يجب أن تتوقف الأعمال العدائية".

في كانون الأول/ديسمبر، شارك ممثلون مدنيون لبنانيون وإسرائيليون في محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ عقود، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بين حزب الله وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وإضافة إلى لبنان وإسرائيل، تضم هذه اللجنة ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا.

تمدّد الصراع الإقليمي إلى لبنان إثر هجوم صاروخي شنّه حزب الله على إسرائيل ليل الأحد الاثنين ثأرا لمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت الماضي.