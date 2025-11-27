"العلاقات الخارجية" تدعو العالم للضغط على بغداد لمنع تكرار "سيناريو كورمور"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أدانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف حقل غاز "كورمور"، مطالبة المجتمع الدولي بتزويد الإقليم بمنظومات للدفاع الجوي لحماية منشآته الحيوية، والضغط دبلوماسياً على الحكومة الاتحادية لوقف هذه الانتهاكات.

استهداف الملايين والإفلات من العقاب

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الخميس (27 تشرين الثاني 2025)، إن الهجوم الذي وقع ليلة أمس يهدف لضرب البنية التحتية الاقتصادية وتهديد الاستثمار الدولي، مشيرة إلى أنه تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ملايين المواطنين في الإقليم والعراق.

وانتقد البيان ضمناً التراخي في المحاسبة، موضحاً أنه "رغم تكرار استهداف البنية التحتية للطاقة سابقاً وكشف الجهات المنفذة، إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية بحقهم".

مطالبة بمنظومات دفاع جوي

وفي تطور لافت، دعت دائرة العلاقات الخارجية المجتمع الدولي إلى "دعم إقليم كوردستان عبر توفير منظومات للدفاع الجوي"، مؤكدة أن ذلك ضروري "لحماية الاستقرار والأمن الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من مصالح المجتمع الدولي".

دعوة للضغط على بغداد

كما طالب البيان المجتمع الدولي بممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومة الاتحادية في بغداد لـ"منع تكرار هذه الجرائم تحت أي غطاء كان"، داعياً السلطات الاتحادية في الوقت ذاته إلى تعقب الجناة بجدية وإنزال العقاب بهم.