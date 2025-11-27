مبعوث ترامب يتوعد مهاجمي "كورمور" بـ"المواجهة والحساب": سنلاحقكم.. وواشنطن تدعم كوردستان قوية

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - توعد مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى العراق، الجماعات المسلحة التي استهدفت حقل غاز "كورمور" بالملاحقة والحساب، واصفاً إياها بأنها أدوات لـ"أجندات خارجية معادية"، وذلك في أول رد فعل حازم من إدارة ترامب على الهجوم.

وقال سافايا في تدوينة نشرها عبر منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، تعليقاً على هجوم ليلة أمس: "إن جماعات مسلحة تعمل بشكل غير قانوني ومدفوعة بأجندات خارجية معادية هي من نفذت الاعتداء على حقل كورمور"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً".

رسالة "لا لبس فيها"

ووجه مبعوث الرئيس ترامب تحذيراً شديد اللهجة للفصائل المسلحة، قائلاً: "ليكن الأمر واضحاً ولا لبس فيه: لا مكان لمثل هذه الجماعات المسلحة في عراق كامل السيادة"، مضيفاً تعهداً أمريكياً مباشراً: "الولايات المتحدة ستدعم هذه الجهود بالكامل.. ستتم ملاحقة ومواجهة ومحاسبة كل جماعة مسلحة غير قانونية ومن يدعمها".

دعم كوردستان قوية

وشدد سافايا على الموقف الأمريكي الثابت تجاه الإقليم، مؤكداً أن "واشنطن تدعم كوردستان قوية ضمن عراق موحد ومستقر".

وحث المسؤول الأمريكي بغداد وأربيل على "تعميق التعاون الأمني والعمل الوثيق لحماية البنية التحتية الاقتصادية والطاقية الحيوية".

واختتم مبعوث ترامب تدوينته بتجديد الالتزام بمساعدة العراق في بناء قواته الوطنية، قائلاً: "معاً، سنواصل حماية موارد العراق والدفاع عن سيادته وضمان أمن ورفاهية جميع مواطنيه".