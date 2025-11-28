روسيا تهدّد بحظر تطبيق واتساب بالكامل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت روسيا الجمعة إنها تدرس حظر خدمة الرسائل الشهيرة واتساب، متّهمة التطبيق بعدم التصدي للجرائم، في وقت تدفع موسكو الروس للتحوّل إلى خدمات رقمية مدعومة من الدولة.

وقالت مجموعة ميتا الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا والمالكة لتطبيق واتساب، إن روسيا تحاول حظر التطبيق لأنه "يتحدى محاولات الحكومة انتهاك حق الناس في التواصل الآمن".

منذ آب/أغسطس، تحظر روسيا إجراء مكالمات عبر المنصة على أراضيها، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقا ضد شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة للغرب.

ويقول معارضون إن الحملة ترمي إلى إجبار الروس على استخدام المنصّات المحلية، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت هيئة الإشراف على الاتصالات في روسيا "روسكوماندور" إن واتساب يُستخدم "للإعداد لأعمال إرهابية في البلاد وتنفيذها، وللقيام بعمليات احتيال وغيرها من الجرائم ضد مواطنينا".

وأضافت الهيئة "إذا لم يلتزم تطبيق الرسائل بالتشريعات الروسية، فسيتم حظره بالكامل".

إلى تلغرام، يُعد واتساب واحدا من أكثر تطبيقات الرسائل رواجا في روسيا.

تطالب موسكو كلا التطبيقين بإتاحة بيانات مستخدمين عندما تطلبها أجهزة إنفاذ القانون، للتحقيق في عمليات احتيال وفي أنشطة تصنّفها روسيا "إرهابية".

كما تحضّ السلطات الروسية المستخدمين على التحوّل إلى "ماكس" وهو تطبيق محلي للرسائل يفتقر إلى خاصية "التشفير طرف لطرف" (end-to-end encryption) التي تحصر بطرفي المحادثة القدرة على قراءة فحواها.

وتفرض التثبيت المسبق للتطبيق المحلي على كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويخشى نشطاء حقوقيون أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق رقابة الدولة في روسيا وأن يُستخدم الإجراء لاستهداف معارضين للكرملين أو للغزو الروسي لأوكرانيا.