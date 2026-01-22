الرئيس بارزاني ووزير الدفاع الإيطالي يعقدان اجتماعاً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار زيارته إلى إيطاليا، التقى رئيس مسعود بارزاني، يوم الخميس 22 كانون الثاني/يناير 2026، في العاصمة روما، بمعالي غويدو كروسيتو وزير الدفاع الإيطالي.

وخلال اللقاء، رحّب وزير الدفاع الإيطالي بحرارة برئيس بارزاني، مشيداً بدوره ونضاله في سبيل الحرية، مؤكداً أنه كرّس عمره في هذا الطريق بصفته مناضلاً وبيشمركة. كما أشار إلى إقليم كوردستان بوصفه نموذجاً للتعايش والاستقرار ومبعث فخر، مؤكداً أن إيطاليا صديق قريب للشعب الكوردي وستواصل دعمها لشعب كوردستان.

كما تناول اللقاء آخر التطورات في سوريا وأوضاع منطقة روجآفا، حيث شدد رئيس بارزاني على ضرورة حماية الشعب الكوردي في سوريا. وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الإيطالي أنه لا يجوز إيذاء الشعب الكوردي، بل يجب حمايته وضمان عيشه بحرية.