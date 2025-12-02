اللجنة الأمنية لمحافظة أربيل تعلن اعتقال المُحرِض الرئيسي وراء أحداث خبات الأخيرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت اللجنة الأمنية لمحافظة أربيل، أنه مساء يوم الاثنين1 كانون الأول 2025، في ناحية خبات، حاولت مجموعة من الأشخاص الموجهين تنفيذ أعمال تخريبية من خلال إطلاقات نارية، واستهداف الأماكن العامة والرسمية. وقد سيطرت القوات الأمنية على الوضع بشكل مهني وهادئ.

البيان أضاف: "وفي هذا الإطار، تم اعتقال قائد ومحرك المجموعة التخريبية المدعو "نيجيروان عيسى ميرمسو"، والمحرض على التوترات، بتهمة حيازة السلاح واستهداف المؤسسات الاقتصادية والوطنية، وذلك أثناء محاولته الهروب عبر طريق كركوك، وتمت إحالته إلى المحكمة".

وتابع: "نعلن من هنا أن جميع الذين تسببوا في زعزعة الاستقرار وارتكاب أعمال تخريبية سيواجهون القانون. كما سنواصل التحقيق في تفاصيل خطط هذه المجموعة والجهات الداعمة لها، لإحالة المؤسسات ذات الصلة إلى العدالة".

وليلة أمس، أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن انتهاء الاضطرابات في قرية لاجان التابعة لقضاء خبات.

وقال خوشناو في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن الوضع عاد إلى طبيعته وانتهت التوترات في القرية ورجع المواطنون إلى منازلهم.

مؤكداً أن حكومة كوردستان ستتصدى بحزم لكل من يوجه السلاح نحو القوات الأمنية أو يحاول الاعتداء عليها.

وكان ناصر هركي، الشخصية البارزة في عشيرة هركي والنائب السابق في البرلمان العراقي، قد أكّد أن سكان قرية لاجان ملتزمون بنهج البارزاني.

مشيراً إلى أن الأحداث جرى تضخيمها من قبل جهات معادية بهدف زعزعة الاستقرار في إقليم كوردستان.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال هركي إن السكان تقدموا ببعض المطالب إلى شركة لإنتاج النفط، إلا أن بعض الأشخاص الذين لا يرغبون في رؤية تقدم الإقليم حاولوا خلق الفوضى وتعطيل خدمات الغاز والكهرباء.

وأكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يختلف عن بعض الأطراف الأخرى، فهو لا يهاجم مواطنيه بالأسلحة الثقيلة أو العربات المدرعة، بل يستمع إلى مطالبهم وشكاواهم.

لافتاً إلى أن جميع أهالي قرية لاجان عادوا إلى منازلهم وعادت الأوضاع إلى الهدوء.

وأشار هركي إلى أن بعض وسائل الإعلام التي تناولت حادثة لاجان تمثل أحزاباً سياسية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب الأمن الوطني.

داعياً في الوقت نفسه إلى محاسبة كل من تسبب في الفوضى والتحقيق مع المخالفين، مشدداً على أن أي تجاوز قانوني لن يتم التهاون معه.

في السياق ذاته، أوضح مسؤول الفرع الـ 16 في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري نانَكلي، أن هناك جهة خارجية تسعى إلى إثارة الفوضى في قضاء خبات وزعزعة الاستقرار.

مؤكداً أن أبناء عشيرة هركي أكثر وعياً من أن يُستغلوا لأغراض سياسية.

وأعرب نانكلي في تصريحٍ صحفي لـ كوردستان 24، عن خالص شكره لأهالي قضاء خبات، خاصة الهركيين، على دورهم في إحباط المؤامرات ومنع حدوث فتنة في المنطقة، مشيراً إلى أنهم تصدوا لخطط الجماعات المخربة في قضاء خبات.

وأكّد مسؤول الفرع الـ 16 في الديمقراطي الكوردستاني، أن "الهركيين متفانون وواعون جداً، ولا يمكن استخدامهم لأغراض سياسية، اليوم هم يرفضون هذه المؤامرات، ونحن كذلك ضد أي مخطط يهدف إلى إثارة الفتنة أو تشكيل حشود".