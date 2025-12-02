تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 2 كانون الاول 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، يتحول ليلاً إلى غائم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وتوقعت الهيئة بحسب البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 17، أربيل ونينوى وكركوك 20، الأنبار 21، صلاح الدين 22، بغداد ديالى 23، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل 24، واسط والديوانية والمثنى 25، ميسان وذي قار والبصرة 26".

وأضاف البيان، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متقطعة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وتابع البيان، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لحدوث زخات مطر خفيفة الشدة تكون متفرقة في الأقسام الغربية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".