القنصلية الصينية تؤكد دعم إقليم كوردستان في التحول إلى الطاقة الخضراء والنظيفة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن ليوو جينغ يو، نائب القنصل الصيني في إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً تكثيف الجهود ضمن هذا الإطار.

وأشار نائب القنصل الصيني إلى أن لديهم في بكين مشاريع مماثلة واتخذوا مبادرات لدعم الطاقة الخضراء بهدف التنمية والتقدم. وأكد أيضاً أنهم يرغبون في تعزيز تنسيقهم مع حكومة إقليم كوردستان لتوفير المزيد من الفرص وجلب الفائدة لسكان المنطقة.

وبخصوص افتتاح الحديقة، أوضح ليوو جينغ يو: "لقد تلقينا رداً إيجابياً من حكومة إقليم كوردستان، ودُعينا من أجل اتخاذ خطوة نحو الطاقة الخضراء والنظيفة من خلال إنشاء هذه الحديقة".

كما أوضح أن القنصلية العامة الصينية وغرفة التجارة الصينية كان لهما دور في إنشاء هذا المشروع، وقال: "على الرغم من أن هذه الحديقة صغيرة، إلا أنها جميلة وستكون بداية لاستثمار أكبر في الطاقة النظيفة؛ وهي طاقة صديقة للبيئة ولا تسبب ضرراً، وهذا يعكس مبادئنا وقيمنا".