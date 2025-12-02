حصيلة "مخيبة للآمال في العراق".. الإيرادات غير النفطية عاجزة عن تجاوز عتبة الـ 10% رغم حملات الإصلاح

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شخّص الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، استمرار هيمنة النفط على الموارد المالية للعراق بنسبة 90%، مؤكداً أن الإيرادات غير النفطية لا تزال "متواضعة جداً" رغم حزم الإصلاحات المالية التي أطلقتها الحكومة.

وقال المرسومي في تدوينة له على منصة "فيسبوك"، إن "الإصلاحات المالية، بشقيها الضريبي والجمركي، لم تغير المعادلة الاقتصادية بشكل كبير حتى الآن"، مبيناً أن "الإيرادات غير النفطية بلغت 9.419 تريليون دينار فقط لغاية شهر أيلول 2025، بمعدل يقارب تريليون دينار شهرياً".

وأشار المرسومي إلى وجود فجوة كبيرة بين الواقع والأهداف المرسومة، موضحاً أن "نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات استقرت عند معدل متدنٍ بلغ 10%، في حين استحوذت الإيرادات النفطية على حصة الأسد بنسبة 90%".

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الأرقام "بعيدة جداً عما خطط له البرنامج الحكومي"، الذي كان يستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 27 تريليون دينار، لتشكل ما نسبته 20% من إجمالي إيرادات الدولة، وهو ما لم يتحقق حتى الربع الأخير من العام الحالي.