تنفيذ مشروع لمياه الشرب في قرية آموكان بناحية حرير

أربيل (كوردستان24)- بميزانية بلغت 320 مليون دينار، شهدت قرية آموكان التابعة لناحية حرير إنجاز مشروع متكامل لمياه الشرب، خصصته محافظة أربيل لتأمين المياه لـ260 منزلاً في القرية.

حسن محمد، أحد سكان القرية، صرّح لكوردستان24 قائلا: إن "إنشاء هذا المشروع أسهم في حل مشكلة شحّ المياه، مضيفاً: "تبقت لدينا بعض المشكلات الصغيرة، وسيتم حلّها أيضًا".

ومن جانبه قال المواطن عمر حاجي: "تخلّصنا من تلك المعاناة، والحمد لله تصلنا الآن مياه جيدة، وهناك أمور أخرى متبقية وستُعالَج".

المشروع يستفيد من المياه الجوفية، وتم إنجازه خلال 30 يومًا، مع إجراء متابعة لضمان جودة التنفيذ.

مدير دائرة مياه أطراف أربيل، رضوان سعدي، قال إن "المشروع يأتي ضمن خطة إعمار القرى والمشاريع التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن أعمال الإعمار وصلت إلى قرية آموكان".

ولفت إلى وجود بئرين للري يتم نقل مياههما إلى مستودع بمساحة 200 متر مربع، ويتم توزيع 9000 متر من المياه على القرى.

المشروع نُفّذ من قبل محافظة أربيل بكلفة 320 مليون دينار، وشمل مدّ 9,200 متر من الأنابيب، مع إنشاء خزان مياه بسعة 200 متر مكعب وبطاقة تخزين تصل إلى 200 ألف لتر من المياه، يتم توزيعها على 260 منزلاً.