بسبب الضباب الكثيف.. تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الخميس، عن إيقاف جميع الرحلات الجوية في المطار بشكل مؤقت، وذلك بسبب موجة ضباب كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24" اليوم الخميس، 29 كانون الثاني 2026، قال هوشيار: "حفاظاً على سلامة المسافرين وضمان أمن الملاحة الجوية نتيجة انخفاض مدى الرؤية إلى مستويات متدنية، تقرر تعليق كافة الرحلات الجوية (القادمة والمغادرة) اعتباراً من الساعة 9:30 من مساء اليوم وحتى إشعار آخر، لحين استقرار الأوضاع الجوية".

وأوضح مدير المطار أن الفرق الفنية وبرج المراقبة يتابعون حالة الطقس بدقة، مشيراً إلى أن الرحلات ستستأنف فور تحسن مدى الرؤية وعودته إلى المعايير والمستويات القياسية المعتمدة عالمياً.

كما دعا هوشيار المواطنين والمسافرين إلى التواصل مع الخطوط الجوية وشركات الطيران المعنية للتأكد من المواعيد الجديدة لرحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وفي سياق متصل، ومع اشتداد موجة الضباب، جددت مديريات المرور تحذيراتها للسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر الشديدين أثناء القيادة، والالتزام بإجراءات السلامة بسبب تدني الرؤية الأفقية، تجنباً لوقوع أي حوادث مرورية غير مرغوب فيها.