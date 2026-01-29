سليمان عرب لـ"كوردستان 24": ننتظر اتفاقاً مع دمشق رغم استمرار الخروقات العسكرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد سليمان عرب، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أن الموقف الكوردي في سوريا ثابت وواضح، ويتمثل في السعي ليكون طرفاً أساسياً وشريكاً في بناء سوريا جديدة وديمقراطية.

وفي حديث له، اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، خلال مشاركته في برنامج "باسي روژ" (حدث اليوم) على شاشة "كوردستان 24"، أوضح عرب أن هناك توقعات بأن تثمر الحوارات الجارية عن نتائج إيجابية، رغم استمرار الهجمات التي تشنها قوات الجيش السوري على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتسجيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق هذا اليوم.

وأشار سليمان عرب إلى أنه رغم التحديات القائمة، إلا أن الأمل لا يزال قائماً للتوصل إلى اتفاق بين "قسد" ودمشق. وعزا تعثر الوصول إلى تفاهمات نهائية حتى الآن إلى ما وصفه بـ "ضعف المستوى السياسي لدى أصحاب القرار في دمشق"، وكشف قائلاً: "لقد شاركتُ في عدة لقاءات ومفاوضات سابقة، وكنا قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق قبل اندلاع المواجهات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية".

وحول الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة، شدد عرب على أن الكورد يطمحون لبناء سوريا "لا مركزية" تضمن حقوق جميع المكونات والقوميات، بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأوضح أن نقطة الخلاف الجوهرية تكمن في إصرار دمشق على منطق "فرض القوة العسكرية" والسيطرة المركزية.

وفي ختام حديثه، أكد القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي على ضرورة أن تظل مسؤولية حماية المناطق الكوردية وإدارة ملفها الأمني بيد القوى المحلية والأجهزة الأمنية التابعة لها (الآسايش)، رافضاً تسليم هذه المهام للجيش السوري أو لأي مجموعات مسلحة أخرى، لضمان استقرار وأمن تلك المناطق.